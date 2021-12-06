«Сумували за мною?»: Біллі Айліш знову змінила імідж

Зірка відома своїми частими перевтіленнями в зовнішності

19-річна американська співачка Біллі Айліш порадувала своїх фанатів в Instagram новим образом. Вона змінила зачіску, зокрема перефарбувала волосся та повернулася до темних відтінків. Тепер Біллі брюнетка, проте вона залишила свій чубчик.

Співачка опублікувала фото в Instagram та запитала у своїх підписників: «Сумували за мною?». Фанати артистки відреагували із захватом: «Як тобі пасує цей колір!», «Твої очі сяють на фоні темного волосся», «Боже, я не можу дихати».

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Раніше волосся юної зірки було зеленим, якраз на розквіті популярності. Проте в березні 2021 року співачка кардинально змінила образ, перефарбувавшись у блондинку. Сподіваємось, що від таких частих змін, волосся Біллі не стане псуватися.

Фото – Getty Images

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