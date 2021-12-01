Секс у великому місті 2021: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс HBO Max представив трейлер довгоочікуваного продовження серіалу «Секс у великому місті», який вийде під назвою «And Just Like That…».

«Секс у великому місті 2021» – дивитися трейлер онлайн:

Продовження легендарного серіалу розповість про історію нью-йоркських подруг через 17 років, коли їм вже виповниться по 50 років. Керрі, Шарлотта та Міранда зіштовхнуться з новими викликами сучасного світу. «Що більше я живу, то чіткіше розумію, що зі справжніми друзями можна досягнути чого завгодно», – говорить у трейлері Керрі Бредшоу.

З самого початку зйомок ходили чутки, що Керрі та Містер біг розлучаться, але у трейлері цього не показано. Навпаки кожна з подруг живе щасливим сімейним життям з усіма його складнощами.

У продовженні «Секс у великому місті» не з’явиться Саманта Джонс. Адже виконавиця її ролі Кім Кетролл відмовилася від зйомок. Проте, глядачі побачать нову сильну та впливову героїню афроамериканку. А також на екрані востаннє з’явиться Стенфод Блетч, якого зіграв Віллі Гарсон. У вересні 2021 року актор помер від раку підшлункової залози.

Прем’єра продовження серіалу «Секс у великому місті» під назвою «And Just Like That…» вийде вже 9 грудня 2021 року.

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