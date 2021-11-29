Скандалів більше не буде: акторка Ліндсі Лохан виходить заміж

Зірка фільмів «Погані дівчата», «Крута Джорджия» та «Чумова п’ятниця» Ліндсі Лохан прийняла пропозицію свого коханого

Її майбутній чоловік – Бадер Шамас, вони зустрічаються понад рік. Радісною новиною акторка поділалась в своєму Instagram та похвалилась обручкою з діамантом.

– Моє кохання. Моє життя. Моя сім’я. Моє майбутнє, – підписала знімки з нареченим 35-річна Лохан.

Її коханий Бадер Шамас – фінансист, помічник віцепрезидента Credit Suisse в ОАЕ – корпорація, що займається керуванням капіталів. Ліндсі, до речі, переїхала заради нього в Еміріти.

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Ну що ж, можемо тільки порадіти за акторку. Це вже її другі заручини, проте сподіваємось, що вони будуть із щасливим продовженням. 2016 року акторка приймала пропозицію від мільйонера Єгора Тарабасова, проте стосунки закінчилися скандально: вона звинуватила його у жорстокому поводженні, а він її – у крадіжці. Загалом скандалів у житті Ліндсі Лохан було чимало. Молода акторка мала проблеми з наркотиками, алкоголем та порушенням ПДД.

Крім цього, у неї були гучні сварки з іншими голлівудськими зірками. А режисери відмовились з нею працювати, адже акторка могла з’явитись нетверезою на майданчику.

Фото – Getty Images

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