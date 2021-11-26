Ед Ширан зняв новий кліп у Києві

Селебриті прилетів у столицю для зйомок відеороботи

Британський співак Ед Ширан відзняв свій новий кліп у Києві. Про це стало відомо зі сторінки артиста в Instagram.

Як виявилося, Ед Ширан разом з командою провів аж три ночі у Києві, знімаючи свій новий кліп. Аби подякувати за гостинний прийом, зірка опублікував фото з Києва у своєму Instagram. На знімку селебриті разом з кількома чоловіками, одягненими у total black, позує серед київських житлових будинків.

«Дякую, що прийняли нас у Києві. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна прекрасна x ????», – підписав фото Ед Ширан.

Тепер залишається лише дочекатися того кліпу та побачити, яким Ед Ширан покаже київські красоти. Цікаво, чи вдасться побачити артистка на прогулянці містом чи він вже полетів додому…

Фото: Getty Images

Читай також:

Неочікуваний подарунок: Ед Ширан презентував Елтону Джону величезний мармуровий пеніс

Кортні Кокс, Елтон Джон та Ед Ширан присвятили пісню Лізі Кудроу (ВІДЕО)