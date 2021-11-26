Українські зірки взяли участь у кампанії проти насильства над жінками (ВІДЕО)

25 грудня в Україні стартувала щорічна глобальна акція «16 днів активізму проти насильства над жінками». До 10 грудня суспільство, організації, державні структури та всі охочі активізують свої зусилля у боротьбі із гендерно зумовленим насильством.

Протягом 16 днів усі охочі та небайдужі зможуть відвідати виставку та ознайомитися з онлайн-кампанією, які проходить у рамках соціальної ініціатив «Річ у тім 2.0». Це вже друга кампанія проти насильства над жінками в Україні. Вона була започаткована у 2020 році за ініціативи МВС, у співпраці із Офісом Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення, ООН Жінки та UNOPS.

В межах кампанії було створено 16 відео-історій, де відомі українці та українки розказують історію домашнього насильства та показують предмет, який його репрезентує. Також створено окремий онлайн-портал, де зібрано усі історії та міститься інформація для постраждалих та контакти допомоги. А саму виставку предметів з реальних історій насильства над жінками можна буде відвідати на 2-му поверсі ТРЦ «Гуллівер» до 10 грудня.

Авторкою сценаріїв та режисеркою проєкту цього року виступить Ірина Цілик — лауреатка кінофестивалю «Санденс» (2020) за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин».

У кампанії взяли участь Маша Єфросиніна, Дмитро Шуров, Злата Огнєвіч, Тоня Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Дмитрієв, Катерина Молчанова, Ірма Вітовська, Леся Матвєєва, Анна Неплях, Ахтем Сеітаблаєв, Олександр Коляда, Олена Дашутіна, Оля Цибульська, Софія Андрухович, Артем Чех.

Мета цьогорічної кампанії – вкотре привернути увагу населення до такого жахливого явища як насильство. Ця проблема часто залишається за зачиненими дверима. Її замовчують. Від неї відводять очі і не помічають.

Не залишайтеся байдужими! Не бійтеся попросити про допомогу!

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