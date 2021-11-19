Кім Кардаш’ян точно закрутила роман з Пітом Девідсоном (ФОТО)

Інсайдери підтвердили стосунки селебриті

Слідкувати за життям Кім Кардаш’ян ніколи не буває нудно, особливо за особистим життям зірки. І не встигла теледіва офіційно розвестися зі своїм чоловіком Каньє Вестом, як вже закрутила новий роман. 41-річна Кім Кардаш’ян почала зустрічатися з 28-річним Піттом Девідсоном. І якщо раніше сумніви ще були, то тепер це офіційно.

Інсайдер підтвердив виданню Daily Mail, що Кім та Піт таки разом, але наскільки серйозні ці стосунки, поки важко сказати.

«Піт сказав їй, що не хоче зустрічатися з кимось іншим. Вона каже деяким людям, що у них це не дуже серйозно, але вона не зустрічається ні з ким іншим… Вона намагається не надавати цьому великого значення, але він їй дуже подобається», – поділився інсайдер.

Тим часом папараці продовжують ловити парочку на побаченнях. Кім Кардаш’ян та Піт Девідмон постійно тримаються за ручки та виглядають закоханими.

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