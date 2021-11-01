Кім Кардаш’ян відсвяткувала Хелловін з новим бойфрендом (ФОТО)

Селебриті точно не проводить свята наодинці

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян обзавелася новим бойрендом. Про це пише People.

Принаймні, висновки про те, що після розлучення з Каньє Вестом дівчина вже пірнула у нові стосунки, можна зробити з фото, які зняли папараці видання People. У вечір Хелловіну 41-річну Кім Кардаш’ян була помічена у компанії 27-річного коміка Піта Девідсона. Вони вирішили провести наймістичніший вечір року у парку розваг Knott’s Berry Farm. Компанії парочці с клали Кортні Кардаш’ян та її наречений Тревіс Баркер. Під час цього побачення Кім та Піт гарно проводили час, вони весь час усміхалися та трималися за руки на атракціонах.

Кім Кардаш’ян та Піт Девідсон зустрілися під час дебюту дівчини у ролі ведучої на шоу SNL, де Девідсон є одним із головних акторів. Там вони розіграли пародію на мультфільм «Аладдін» та поцілувалися. Невже казкові пристрасті переросли у роман в реальному житті?

Фото: Getty Images

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