Кортні Кокс, Елтон Джон та Ед Ширан присвятили пісню Лізі Кудроу (ВІДЕО)
Зірки зібралися разом, щоб передати вітання своїй подрузі
Після виходу спеціального епізоду серіалу «Друзі» хайп навколо проекту не вщухає. Каст продовжує ділитися бекстейджними фото та занурюється у спогади зі зйомок. А дехто проявляє ще більший креатив.
Наприклад, Кортні Кокс, яка зіграла Моніку Геллер, зібрала у себе вдома Елтона Джона, Еда Ширана та Бренді Карлайл, щоб подарувати колезі по серіалу Лізі Кудроу пісню. В першому епізоді третього сезону серіалу «Друзі» героїня Лізи Кудроу виконала уривок з хіта Елтона Джона. Але тоді вона вимовила один рядок з відомої композиції, заспівавши «Tony Danza» замість «Tiny Dancer».
У відео Кортні Кокс акомпонує на піаніно, Ед Ширан та БрендіКарлайл грають на гітарах, а сер Елтон Джон вражає своїм голосом.
«Один з найкращих моментів мого життя. Ця для тебе, Ліза Кудроу!» – підписала відео Кортні Кокс.
Фото: Getty Images
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