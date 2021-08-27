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Неочікуваний подарунок: Ед Ширан презентував Елтону Джону величезний мармуровий пеніс

Ед Ширан презентував Елтону Джону величезний мармуровий пеніс

Артист вирішив пожартувати над ексцентричним колегою

Британський співак Ед Ширан подарував легендарному музиканту серу Елтону Джону величезний мармуровий пеніс. І це був не просто презент, аби посміятися, а подарунок на день народження композитора. Про це пише Just Jared.

«На мій день народження цього року він подарував мені гігантський мармуровий пеніс… Не знаю, може це тому, що я завжди був придурком або щось в цьому роді. Він дійсно великий, він красиво зроблений», – поділився Елтон Джон.

Виявилося, що тепер у домі легенди мармуровому пенісу відведене спеціальне місце. Спочатку Елтон хотів поставити його в саду,  але його чоловік Девід Ферніш цю ідею не вподобав. Мовляв, у пари підростає двоє дітей – десятирічний Захарі та восьмирічний Елайджей.

«Він захований в тій частині будинку, де вони його не побачать. Що ви купуєте людині, у якої є все? Величезний мармуровий пеніс!» – додав музикант.

Фото: Getty Images

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