Ед Ширан презентував Елтону Джону величезний мармуровий пеніс

Артист вирішив пожартувати над ексцентричним колегою

Британський співак Ед Ширан подарував легендарному музиканту серу Елтону Джону величезний мармуровий пеніс. І це був не просто презент, аби посміятися, а подарунок на день народження композитора. Про це пише Just Jared.

«На мій день народження цього року він подарував мені гігантський мармуровий пеніс… Не знаю, може це тому, що я завжди був придурком або щось в цьому роді. Він дійсно великий, він красиво зроблений», – поділився Елтон Джон.

Виявилося, що тепер у домі легенди мармуровому пенісу відведене спеціальне місце. Спочатку Елтон хотів поставити його в саду, але його чоловік Девід Ферніш цю ідею не вподобав. Мовляв, у пари підростає двоє дітей – десятирічний Захарі та восьмирічний Елайджей.

«Він захований в тій частині будинку, де вони його не побачать. Що ви купуєте людині, у якої є все? Величезний мармуровий пеніс!» – додав музикант.

Фото: Getty Images

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