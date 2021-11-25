Надя Дорофєєва – про свої гонорари

Селебріті розповіла, як продюсер ставилася до неї на початку кар’єри

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що у складі гурту «Время и Стекло» вона отримувала досить невеликі гонорари. Правда про заробітки артистки розкрилася в інтерв’ю Маші Єфросініної, присвяченому колишній дружині Потапа та продюсеру MOZGI Group Ірині Горовій.

Як виявилося, Ірина Горова завжди відповідально підходила до фінансового питання. І на початку кар’єри Наді Дорофєєвої відслідковувала, скільки, наприклад, коштуватиме квартира, яку знімали для артистки, яка ще тоді починала.

«Тоді я подумала, Боже мій, ну яка вона жорстка, а зараз я розумію, що як круто, що Іра спочатку будувала все про бізнес. Зараз, перебуваючи як не підопічний, а вже партнер проект, я розумію, чому, наприклад, спочатку так мало платили проекту і артистам. Я тепер інакше вже на все це дивлюся», – зізналася Надя Дорофєєва.

І хоч тоді гонорари Наді Дорофєєвої були не такі високі, але тепер у статусі партнера зірка заробляє набагато краще.

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