Надя Дорофеева – об одном из своих крупнейших комплексов

Звезда рассказала, что во внешности смущало ее долгие годы

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что не один год комплексовала из-за своей груди. Об этом артистка рассказала в новом интервью украинскому Vogue.

Как оказалось, почти на протяжении всей певческой карьеры Надю Дорофееву очень беспокоил размер ее груди. Именно через такой комплекс она преимущественно носила одежду oversize, чтобы никто не обращал внимания на ее декольте.

«Я специально носила что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я комплексовала и только лет в 28 поняла, что со мной все нормально. У меня хорошая грудь, но небольшая, а я думала, ну как же, у исполнительницы попмузыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась. Боже, это так глупо!» – призналась Надя.

Вот так для кого-то стройная фигура – ​​это просто мечта, а певица долгие годы училась принимать себя такой, как она есть. Ближе к 30 годам Наде удалось понять, что любые особенности тела нормальны, а потому она сумела полюбить свое тело.

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