Мадонна показала еротичні фото без білизни: вік не завада (ФОТО)

63-річна Мадонна любить епатувати публіку, не дивлячись на свій вік. Та й що дивуватись, адже, ймовірно, вона зробила собі немало пластичних операцій, тож тепер і красується.

Останнім часом артистка радує фанатів провокаційними кадрами, на яких позує у відвертих образах. Наприклад, цього разу співачка блиснула оголеними грудьми та відкритими сідницями. Знімками Мадонна поділилася в своєму Instagram.

Співачка влаштувала гарячу фотосесію прямо на ліжку. Мадонна позувала в колготках у сітку, а також в еротичній білизні, яка підкреслила пишні груди зірки, оголивши її соски. Крім того, артистка приміряла туфлі на високій шпильці.

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У кадрі Мадонна продемонструвала сексуальну фігуру, акцентувавши увагу не тільки на грудях, але й на сідницях та довгих ногах. Серія фотографій викликала ажіотаж у мережі: шанувальники прийшли в захват від форм селебріті та її луку.

Проте, неможливо не помітити, що на фото, ймовірно, присутній фотошоп. В яких місцях? Придивіться самі. І цікаво, знайдете?

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Фото – Getty Images

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