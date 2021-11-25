KAZKA і ROXOLANA – Не своя: дивитися онлайн прем'єру кліпу

25 листопада співачка ROXOLANA і гурт KAZKA представили кліп на трек «Не своя», який ROXOLANA написала на вірші знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка. Пісня є частиною проєкту Ukraine Is, який артистка присвятила поєднанню української поезії та сучасної музики.

За сюжетом кліпу головні героїні стикаються зі зрадою чоловіків і допомагають одна одній провчити своїх бойфрендів. Обидві співачки постають у відео у незвичних для себе образах – ROXOLANA виконує «божевільний» танок, розправляючись із нареченим своєї подруги, а солістка гурту KAZKA Саша Заріцька, яка у відео перетворилась на білявку, безжально розпилює навпіл автівку з чоловіком, який зраджує її товаришку.

– Я вважаю, дівчата мають не змагатися, а підтримувати одна одну. Я рада, що Саші сподобалась ця ідея і вона погодилась на усі наші експерименти. Також мені приємно, що пісню вже активно слухають на музичних платформах і у такий спосіб слухачі по-новому відкривають для себе поезію Михайля Семенка, – говорить авторка пісні ROXOLANA.

– На зйомках кліпу «Не своя» ми добряче повеселилися. Мені дуже сподобався мій образ – до цього я ніколи не перетворювалась на білявку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман чи зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба і дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди, – згадує Саша Заріцька.

Режисером кліпу «Не своя» став Мітті Місюра, який вже працював із Роксоланою на зйомках відео до пісні «Говори». Стилістом виступив Євген Приймаченко, а за постановку хореографії відповідала Марина Кущева.

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