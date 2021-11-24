Секс у великому місті 2021: що трапиться з Самонтою? Відповідь творці серіалу

Уявити собі продовження культового серіалу «Секс у великому місті» без запальної та сексуальної Саманти Джонс неможливо. Але саме таким ми побачимо серіал «And Just Like That…», адже акторка Кім Кетролл відмовилася від участі у проекті.

Фанатів цікавило, як же творцям вдасться пояснити відсутність однієї з чотирьох подруг. У мережі з’являлися здогадки про те, що Саманта Джонс могла загинути або знову з кінцями переїхати в Лос-Аджелес. Але ж вона не могла жити без Нью-Йорку…

Як пояснили творці «Секс у великому місті», Саманта Джонс відтепер буде жити у Лондоні. Про це пише видання Daily Mail.

«Глядачі дізнаються, що вона процвітає в Англії, навіть незважаючи на те, що вона посварилася з Керрі. Ми не могли дозволити Саманті блукати Нью-Йорком і допустити те, щоб Шарлотта і Міранда не спілкувалися з нею. Те, що її персонаж живе в Лондоні, справді було ідеальним способом зберегти їй життя та пояснити її відсутність», – пояснив інсайдер зі знімального майданчика.

Інсайдери також повідомили, що наприкінці сезону Керрі спробує відродити дружбу з Самантою. Але, що з того вийде, дізнаємося лише, коли серіал вийде. Нагадаємо, що сценаристи розповідали, що залишають Кім Кетролл можливість входу в серіал, якщо вона захоче.

Прем’єра продовження серіалу «Секс у великому місті» вийде вже 9 грудня 2021 року.

Фото: Getty Images

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