Емілі в Парижі 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону серіалу «Емілі в Парижі».

«Емілі в Парижі» 2 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У відео Емілі продовжує свої неймовірні французькі пригоди у Парижі. Після ночі з Габріелем дівчина потрапляє у незручну ситуацію. Американка думала, що секс був прощальний, тому зважилася на нього. Але тепер коли Габріель залишився у Парижі, Емілі стала третьою між хлопцем своєї мрії та своєю подругою, яка зустрічалася з Габріелем. Як Емілі вдасться розрулити особисте життя та робочі питання?

«Якщо ти в Парижі всього на рік, то проживи цей рік правильно», – радить Емілі її бос у трейлері.

До ролі Емілі повернеться акторка Лілі Коллінз. Також у серіалі зіграють Лукас Браво, Ешлі Парк, Камілль Раза, Семуел Арнольд, Бруно Гуері та інші.

Прем’єра 2 сезону серіалу «Емілі в Парижі» запланована на 22 грудня 2021 року.

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