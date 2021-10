У Керрі Бредшоу з’явиться новий бойфренд: Нові деталі продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)

Головні загадки популярних серіалів: куди поділася віра з «Новенької» та що там у Керрі та Містера Біга з «Секс у великому місті». Після оголошення продовження культового серіалу, фанатам кортить дізнатися, яка доля спіткала головну парочку Керрі Бредшоу та Джона Джеймса Престона, більш відомого як Містер Біг.

Спочатку поговорювали, що у продовженні «Секс у великому місті» під назвою And Just Like That… Містер Біг може померти, а сама Керрі залишаться вдовою. Після зливу сценарію в мережу почали ходити плітки, що подружжя просто розлучиться. А після останніх фото стає зрозуміло, що у Керрі з’явиться новий бойфренд. От чи тимчасовий, чи постійний, поки з’ясувати не вдається.

На нових фото зі зйомок продовження «Секс у великому місті» акторка Сара Джесіка Паркер цілується з колегою Джоном Тенни. Як пише People, цей поцілунок спіймали в Нью-Йорку біля будинку на Перрі-стріт, де живе Керрі Бредшоу. Виходить, що у продовженні вона знову переїде у свою стару квартиру, яку залишила колись за собою.

Нагадаємо, що продовження серіалу «Секс у великому місті» під назвою And Just Like That… вийде вже у грудні 2021 року.

Фото: Getty Images

Читай також:

Сара Джессіка Паркер назвала дату виходу продовження серіалу «Секс у великому місті»

Щасливі Керрі та Містер Біг у тизері продовження «Секс у великому місті»