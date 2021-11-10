Емілі в Парижі 2 сезон на Netflix – дата виходу серіалу

Справжні серіаломани вже не можуть дочекатися грудня. І не лише через святкові епізоди улюблених проектів, а через продовження культових та нових улюблених серіалів. У грудні 2021 ми побачимо продовження серіалу «Секс у великому місті» та 2 сезон «Емілі в Парижі», який називали своєрідним сучасним варіантом того, як могло скластися життя Керрі Бредшоу, якби вона залишилася в Парижі.

То ж коли чекати продовження «Емілі в Парижі»? Стрімінговий сервіс Netflix назвав дату прем’єри 2 сезону серіалу. Пригоди Емілі продовжаться в Сен-Тропе вже з 24 грудня.

Тож, поки ми будемо святкувати різдвяно-новорічні свята, Емілі буде тусуватися на гарячому курорті, відпочиваючи від соціальних мережа. Не можемо дочекатися!

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