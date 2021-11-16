Артем Пивоваров – Міраж: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український співак Артем Пивоваров презентував кліп на українську версію нового синглу «Міраж».

Дивитися прем’єру кліпу Артем Пивоваров – «Міраж» онлайн:

У відео артист переносить усіх у сюрреалістичний світ з анімованими фрагментами, рожевими хмарками, чорно-білими сценами та запальними танцями. Цією роботою Артем Пивоваров закликає не забувати дивитися вгору в небо, адже там чекає та сама «путівнича» зірка, яка допоможе знайти шлях до мрії.

«Щоденність наших дій не зобов’язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви тільки дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо!» – закликав співак.

Втілити сміливу ідею відео взявся Тарас Голубков спільно з Inakshe Production. Спеціально для втілення ідеї були побудовані цілі окремі простори та залучені найкращі фахівці з візуальних ефектів. До зйомок кліпу було залучено українського чемпіона з жонглювання кілець – Данила Лисенка, який доповнив кліп своєю віртуозною майстерністю.

«Історія про дороговказ кожну людину, яка у всіх своя. При всіх нелегких ситуаціях, які у нас трапляються в житті, потрібно не впадати у відчай, як би це не було банально, і дивитися не вниз, а підняти свій погляд вгору і побачити її. А вона, у свою чергу, обов’язково «зателефонує» і дасть усі потрібні відповіді», – розповів Тарас Голубков.

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