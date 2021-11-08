Світлана Тарабарова – Солодкі 16: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українська співачка Світлана Тарабарова презентувала кліп на новий трек «Солодкі 16».

Дивитися прем’єру кліпу Світлана Тарабарова – «Солодкі 16» онлайн:

У кліпі взяли участь учасниці гурту REAL O, який утворився після «Фабрики зірок 2» у 2008 році. Регіна Тодоренка, Ліна Міцукі та Олена Чирва не збиралися разом більше 10 років. Але не вони не змогли відмовити своїй подрузі та колезі Світлані Тарабаровій, коли та покликала їх стати частиною атмосферного музичного відео.

Як розповіла співачка, ідея кліпу виникла спонтанно. При написанні пісні вона хотіла передати настрій вечірок, які вони влаштовували за Real O. Зйомки кліпу «Солодкі 16» проходили у Стамбулі.

«Можете собі уявити, що це була за зустріч. Згадали свої солодкі 16 та встигли зробити все і навіть більше. Окрім одного… наговоритися», – поділилася співачка.

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