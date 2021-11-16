Анна Трінчер показала, як обирає розмір силіконових грудей (ВІДЕО)

Селебриті готується збільшити свій бюст

Українська співачка Анна Трінчер вже давненько поговорює у своїх соціальних мережах, що хотіла б збільшити груди. Мовляв, це її давня мрія, але вона ніяк не могла на неї зважитися. А тепер зірка налаштована досить рішуче.

Нещодавно Анна Трінчер навіть зустрілася з пластичним хірургом, аби обговорити можливі варіанти збільшення грудей. Щоб показати, як груди співачки можуть виглядати після операції, лікар дав дівчині приміряти силіконові накладки, які імітують постопераційний ефект. Зараз артистка думає, який розмір їй підходить більше – другий з половиною чи третій. Відео з прийому у хірурга Аня поділилася у своєму Instagram.

«Я ДЕЛАЮ ГРУДЬ? Ещё не знаю… решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью… до 17 лет меня уверяли что она вырастет, но меня нашло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт Н И Ч Е Г О! И вот вопрос ребром ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ! Все эти приколы про изюминку, инжир и будешь такая как все- не работают!» – написала Аня під відео з «приміркою грудей».

Виявилося, що рік тому Аня Трінчер майже зважилася на операцію по збільшенню грудей, але втекла в останній момент. Що ж, цікаво, чи наважиться дівчина на зміни цього разу.

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