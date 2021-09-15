Аня Трінчер збирається збільшити груди

Зірка не задоволена своїм декольте і хоче його удосконалити

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер заявила, що збирається збільшити груди. Мовляв, на це рішення артистка прийняла вже давно, тепер думає над правильним часом для операції.

«Це моя мрія. Найімовірніше зроблю це взимку. Потрібен період, коли у мене не буде концертів, зйомок та заходів, коли я зможу повністю пройти реабілітацію. Вже потрохи готую себе і всіх родичів до цього», – розповіла Аня Трінчер.

Зауважимо, що співачка уважно стежить за своєю фігурою, намагається правильно харчуватися та займатися спортом. Але все ж, за її словами, деякі частини її тіла потребують покращення, якого такими методами не отримати.

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