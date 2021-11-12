Періс Хілтон вийшла заміж: надзвичайно гарний образ нареченої (фото)

11 листопада, світська левиця та головна блондинка Голлівуду Періс Хілтон вийшла заміж

Чесно, дуже щасливі за неї, адже кожна жінка має бути щасливою! Обранцем 40-річної зірки став бізнесмен Картер Реум, який зробив їй пропозицію в лютому цього року.

Першою весільною фотографією Періс поділилася на своїй сторінці в Instagram.

– Моя вічність починається сьогодні… 11/11, – таким підписала знімок щаслива наречена.

Також вона додала дуже милий хештег – «Хілтон Реум назавжди».

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На фотографії знаменитість позувала в розкішній весільній сукні від бренда Oscar de la Renta, а обличчя Періс прикривала фатою. Відомо, що церемонія відбулася в приватному будинку в Лос-Анджелесі, а святкування заплановано на три дні. Загалом же фото більше немає, видно, поки що всю красу наречені вирішили залишити для себе.

Деякі американськи видання пишуть, що святкувати весілля будуть три дні і три ночі.

Фото – Getty Images

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