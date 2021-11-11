Сексуальна Зендея у бюсті-бандо і спідниці: яку премію отримала акторка? (фото)

Зірка «Дюни» завжди вміло обирає собі цікаві та неординарні образи на червону доріжку

Так само Зендея приголомшила всіх і цього разу. 10 листопада в Нью-Йорку відбулася щорічна премія CFDA Fashion Awards – одна з найпрестижніших у галузі моди. Займається організацією цього заходу Рада модельєрів Америки, а саму премію нерідко називають «Оскаром» моди.

Однією з гостей заходу стала 25-річна акторка Зендея. Вона обрала для появи ефектний образ від американської дизайнерки Вери Вонг (Vera Wang): бюстгальтер-бандо і вузьку спідницю з асиметричною талією, драповану вручну. Зроблений наряд із малинового шовкового фаю, а доповнював образ манікюр у колір сукні, зачіска, ніжний макіяж та діамантові прикраси.

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Тож не дивно, що акторка таки отримала премію та звання «Ікона моди».

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Фото – Getty Images

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