Зірка «Секс у великому місті» зіграє у серіалі «Як я зустріла вашого тата»

Селебриті погодилася на новий проект

Американська акторка Кім Кеттролл, яка стала мегапопулярною завдяки ролі сексапільної Саманти Джонс у «Секс у великому місті», погодилася на роль у новому серіалі. Полиште усі надії, це не продовження «Секс у великому місті», а спін-офф популярного серіалу «Як я зустрів вашу маму». Про це пише видання Deadline.

Відомо, що новий проект від Hulu буде називатися «Як я зустріла вашого тата». У ньому Кім Кеттролл виступить у ролі оповідачки Софі. Тобто саме вона буде розповідати своєму сину, як зустрілася з його батьком. Але проживати цю історію на екрані у ролі молодої Софі буде інша акторка – Хіларі Дафф. Також у новому серіалі зіграють Кріс Лоуелл, Франсія Раїса, Джош Пек, Том Ейнслі та інші. Історія знайомства Софі буде починатися у 2021 році. Разом зі своїми друзями вона буде намагатися знайти кохання у час технологій.

Прем’єра серіалу «Як я зустріла вашого тата» запланована на 2022 рік на Hulu.

Фото: Getty Images

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