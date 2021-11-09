Мама Ілона Маска носить українські бренди одягу: стильна та ефектна (фото)

Мей Маск, мама Ілона Маска, завітала до Києва, щоб поділитися своїми секретами успіху та щасливого життя

Як же стало приємно, коли Мей помітили у пальто від українського бренду The Coat. Це одяг із нової колекції дизайнерки Каті Сільченко, експертки проекту «Подіум» на Новому каналі, який вона представила у вересні в рамках сезону No Season Sept 2021 на Ukrainian Fashion Week.

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Мей Маск завжди обирає модні, стильні речі та є їх поціновачкою. В свої 73 роки вона працює моделлю та доводить, що жінки – чудові! Але як же приємно, що мама винахідника та найбагатшої людини світу Ілона Маска, все частіше стала обирати українське.

Також у Києві помічали Мей Маск у вишиванці від дизайнерки Юлії Магдич. А у Катарі вона одягала ефектний костюм-оверсайз від українського бренду TTSWTRS.

Та й це ще не все. Раніше Мей Маск виходила на публіку в таких українських брендах, як J’Amemme, Bevza, Valery Kovalska, Ruslan Baginskiy.

Фото – Getty Images

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