Найсексуальніший в світі чоловік 2021 року: Хто він? (фото)

Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка в світі 2021 – ним став 40-річний голлівудський актор Кріс Еванс

Як вам такий вибір, дівчата? Відомо, що новий випуск журналу з офіційними результатами голосування з’явиться вже наступного тижня. Тоді ж вийде й обкладинка з Крісом. У соцмережах читачі журналу пишуть, що актор вже давно мав отримати це звання.

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У кіно Еванс дебютував у 2001 році, а незабаром актор підписав контракт зі студією Marvel, після чого з’явився в «Месниках», а також картинах про Капітана Америку.

Втім, всі ми розуміємо, що мільйонна армія шанувальників захоплюється не тільки талантом Кріса, але і його зовнішнім виглядом. Зірка перебуває у дуже гарній фізичній формі, яку не забуває демонструвати в кадрі. Гріх не похизуватися такими м’язами.

Фото – Getty Images, кадри з фільму

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