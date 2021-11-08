Сара Джессіка Паркер на обкладинці Vogue та про ейджизм: «Я знаю, як я виглядаю. Що з цим робити?»

Акторка Сара Джессіка Паркер прикрасила нову обкладинку американського Vogue та дала велике інтерв’ю

Фото вийшли неймовірними! На обкладинці 56-річна зірка з’явилася в розкішній сукні з нової колекції Dolce & Gabbana Alta Moda. На сторінках видання – образи зовсім інші: сукня з флористичним принтом від Alexander McQueen, розкішний образ від Fendi, а також прикраси від Dior та капелюх з пір’ям від Valentino. Все це так нагадує її героїню Керрі Бредшоу з культового серіалу «Секс і місто», про яку, звичайно ж, поговорили в інтерв’ю.

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У розмові з журналісткою Наомі Фрай акторка розмірковує про всесвіт «Секс і місто» в епоху соціальних мереж, про вплив серіалу на 20-річних дівчат, про легендарний гардероб Керрі Бредшоу, а також про звинувачення з боку глядачів, з якими вона та її колеги зіткнулися під час зйомок. Паркер розкритикувала тих, хто займається ейджизмом і назвала це «жіноненависницькою балаканиною». Актриса додала, що була здивована тим, що сиве волосся, зморшки та природне старіння зазвичай не привертають уваги чоловіків в індустрії розваг, зате отримують чимало критики від жінок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

– Ми зіткнулися з великою кількістю критики, з женоненависницькою балаканиною. Цього ніколи не сталося б з чоловіком. Сиве волосся… «У неї є сиве волосся?» Особливо у соціальних мережах. Кожному є що сказати. «У неї занадто багато зморшок, у неї мало зморшок». Здається, що люди не хочуть, щоб нас влаштовувало те, ким ми стали. Здається, що їм подобається, коли ми відчуваємо біль від того, ким ми є сьогодні, та обираємо природне старіння і не виглядаємо ідеально. Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору. Що мені з цим робити? Зупинити старіння? Зникнути? – розповіла Паркер.

Дійсно прикро чути такі фрази на адресу акторок, котрі, звичайно, змінились за ці 20 років, проте виглядають чудово! І хто б там, що не казав, Сара Джессіка Паркер та її колеги акторки та екранні подруги, доводять те, що і за 50 жінка може виглядати стильно, привабливо та сексуально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Що ж стосується саме продовження серіалу «Секс і місто» – «And just like that…», акторка розповіла, що у новому сезоні будуть і нові герої, а будуть і ті, які ніколи більше не повернуться. Напевно, що мова йде про Кім Кетролл (Саманту Джонс), якої не буде у серіалі, та про актора Віллі Гарсона (Стенфорд Блетч), який встиг знятись в декількох нових епізодах, проте трагічно помер від раку.

– Світ Керрі та її друзів завжди був про повернення додому, і я відчував, що нам це потрібно зараз, – розповіла Сара Джессіка Паркер.

Фото – кадри з серіалу, Getty Images

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