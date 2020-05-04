Слухай новий трек Світлани Лободи «Мой» на сторінках Нового каналу просто зараз

Опівночі з 30 квітня на перше травня LOBODA зробила великий подарунок своїм підписникам – співачка опублікувала свою нову пісню під назвою «Мой».

– Премьера! «Мой». На всех цифровых площадках, – лаконічно прокоментувала реліз Світлана.

«Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне», – співає Світлана в новому синглі.

Шанувальники вже оцінили трек як одну з найкращих робіт LOBODA. Фани слухають композицію десятки разів, зазначають особливу чуттєвість пісні. А деякі заявляють, що мова в пісні йде про саму Світлану.

«Шикарный трек», «Света, это огонь», «Ой, уже так тронуло», «Круто!», – коментують підписники нову роботу співачки.

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