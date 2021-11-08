Продовженню про Гаррі Поттера бути? Режисер поділився своїми планами

Фільми про всесвіт Гаррі Поттера – одні з найбільш улюблених сімейних та дитячих кінокартин

Є тут фанати Поттеріани? Режисер Кріс Коламбус, який зняв перші два фільми про Гаррі Поттера, розповів про бажання зняти ще одну частину про героїв книги Джоан Роулінг.

В інтерв’ю американському виданню Variety Коламбус зізнався, що дуже хотів би екранізувати «Гаррі Поттер і Прокляте дитя». Спеціально для цього Кріс готовий зібрати всю команду акторів. До того ж Редкліфф та інші як ніхто підходять за віком для нової стрічки.

– Це моя маленька мрія, – поділився режисер.

Якщо мрія таки стане реальністю, то згідно з сюжетом, дії розгортатимуться через 19 років після фінальної битви Гаррі Поттера та Темного Лорда. Головні герої — молодший син Поттера та єдина дитина Драко Малфоя, які потоваришували, незважаючи на колишню ворожнечу їхніх батьків.

Фото – кардри з фільму, Getti Images

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