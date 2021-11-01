Гурт Go_A не запише дует із Maneskin

Спільна робота учасників «Євробачення-2021» відкладається у довгий ящик

Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, що фанатам варто припинити чекати на їхній дует з переможцями «Євробачення-2021» італійським гуртом Maneskin. У тому, що колаба поки неможлива, артистка зізналася у коментарі Катерині Осадчій.

Виявилося, що довгоочікуваний дует Go-A та Maneskin не відбудеться через невирішені юридичні питання.

«Давайте я просто зараз скажу, що пісні не буде і ми назавжди закриємо це питання. Ми не змогли вирішити юридичні питання, які стосуються лейблу і взагалі менеджменту, тому, як ідея вона є, але побачимо, що буде далі. Поки що гурт не готовий до співпраці через певні юридичні нюанси», – зізналася солістка Go_A.

Також Катерина Павленко додала, що вона сподівається, що таки колись дует з Maneskin таки стане реальним, можливо, після того, як інтерес до переможців «Євробачення-2021» трохи спаде і у них з’явиться більше часу.

Нагадаємо, що італійський гурт Maneskin дасть концерт у Києві 7 березня 2022 року у Stereo Plaza.

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