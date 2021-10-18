Сара Джессіка Паркер показала, як омолодитись за допомогою зачіски (фото)

Акторка Сара Джессіка Паркер, як і її героїня серіалу «Секс і місто» Керрі Бредшоу, завжди вражала своїми модними та незвичними образами

Це вона продовжить робити і в новому сезоні «Секс і місто» – «And Just Like That…». На чергових фото зі зйомок можна побачити, як 56-річна акторка візуально омолодила своє обличчя за допомогою модної зачіски – гладенького пучка. Виглядає вона просто блискуче.

Акторці пощастило, адже її густе і кучеряве волосся дозволяє експериментувати із зачісками. Тому в «And Just Like That…» Керрі Бредшоу носитиме не тільки розпущене волосся, а й підкреслюватиме сяйливість шкіри гладким пучком.

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Стилісти кажуть, що за допомогою такого трюку із волоссям, можна візуально зробити обличчя молодшим. Тісно затягнутий пучок чудово підтягує шкіру та відкриває погляд Паркер. Таким чином вона може продемонструвати здоровий сяйливий відтінок шкіри.

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Не можемо проігнорувати й той факт, що Сара Джессіка Паркер не зафарбовує сивого волосся. Вона підтримує тренд на сивину. Природний колір волосся зі сріблястими пасмами додає зовнішності особливого шарму.

Фото – Getty Images

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