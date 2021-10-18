Бетмен: дивитися офіційний трейлер

Студія Warner Bros. Pictures представила офіційний трейлер довгоочікуваного фільму від DC Entertainment «Бетмен».

«Бетмен»: дивитись трейлер фільму

У новій кінокартині Бетмен буде розслідувати нову детективну справу. Раптово у Ґотемі люди починають вмирати дивним чином. Супергерою доведеться розібратися, хто ж з лиходіїв міста стоїть за цим та ліквідувати небезпеку. «Що чорне, як ніч, синє, як небо, і сіє смерть?» – питається у трейлері.

Головні ролі у фільмі зіграли Роберт Паттінсон, Колін Фаррелл, Зої Кравіц, Енді Серкіс, Пол Дано та інші. Режисером виступив Метт Рівз, а композитором став Майкл Джаккіно.

Прем’єра нового фільму «Бетмен» запланована на 3 березня 2022 року.

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