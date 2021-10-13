Крик: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Paramount представила трейлер культового фільму жахів «Крик».

«Крик»: дивитись трейлер фільму

Відомий серійний маніяк у масці повертається у місто! Через роки він знову вийшов на полювання! Напади скоюють на тих, хто пов’язаний з першими убивцями. Маніяк хоче помститися за минуле.

Головні ролі у горорі зіграли Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Девід Аркетт та Ділан Міннетт. Режисерами виступили Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт.

Прем’єра фільму «Крик» призначена на 13 січня 2022 року.

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