Ідентичність: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер чоно-білої драми «Ідентичність».

«Ідентичність»: дивитись трейлер фільму

Фільм знятий за мотивами однойменного роману 1929 року Нелли Ларсен. Він розповідає історію двох темношкірих жінок Ірен Редфілд та Клер Кендрі. Остання довгий час не могла показати своє справжнє єство та намагалася адаптуватися до «білого» суспільства, прикидаючись своєю. Подруги дитинства мешкали на протилежних сторонах колірної лінії під час розквіту Гарлемського Відродження наприкінці 1920 -х років у Нью -Йорку. Але одного дня вони випадково зустрілися, будучи вже дорослими жінками. І ця зустріч змінить їхні життя.

Головні ролі в стрічці зіграли Тесса Томпсон і Рут Негг. Режисеркою фільму стала акторка Ребекка Холл.

Прем’єра фільму «Ідентичність» запланована на 10 листопада 2021 року.

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