Сам удома: дивитися офіційний трейлер

Скучили за пригодами хлопчика, який залишився сам удома? Тоді ловіть рімейк на легендарний різдвяний фільм «Сам удома» від сценаристів оригінального проекту. Стрімінговий сервіс Disney+ представили трейлер шостої частини «Сам удома».

«Сам удома»: дивитись трейлер фільму

Цього разу велика родина Мерсерів забуває вдома маленького Макса, відправляючись на різдвяні канікули до Японії. Спочатку хлопцю було класно проводити якийсь час наодинці без галасливої сімейки, але лафа закінчилася, коли довелося обороняти будинок. Подружжя злодіїв вирішили обчистити багате помешкання родини, але Макс не дозволить цьому трапитися.

Головну роль хлопчика Макса, який залишиться вдома сам, зіграв Арчі Єйтс. У перезавантаженні з’явиться і Девін Ретрей, який в оригінальному фільмі зіграв Базза, брата Кевіна. А що раптом, там з’явиться і сам Маколей Калкін? Оце буде справжнє різдвяне чудо.

Рімейк фільму «Сам удома» вийде вже 12 листопада на Disney+.

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