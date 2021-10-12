Новий Супермен змінить сексуальну орієнтацію. Подробиці
Розробник коміксів заявив про камінг-аут свого супергероя
Новий Супермен стане бісексуалом. Про це офіційно оголосили на сайті американської компанії DC.
У новому номері коміксів про Джона Кента, який продовжує справу свого батька Кларка, супергерой визнає свою бісексуальність. Такий хід автори приурочили до Всесвітнього дня камінг-ауту (визнання в своїй нетрадиційній орієнтації) 11 жовтня.
«Я завжди говорив, що всі потребують героїв, і кожен заслуговує на те, щоб побачити себе у своїх героях, і я дуже вдячний, що DC та Warner Bros. поділяють цю ідею. Символ Супермена завжди відстоював надію, правду і справедливість. Сьогодні цей символ представляє щось більше. Сьогодні все більше людей можуть побачити себе в найпотужнішому супергерої в коміксах», – сказав письменник Том Тейлор.
Нагадаємо, що комікс про сина Супермена виходить в США з 2016-го року. Новий Супермен всіляко намагається відображати актуальні теми. Він боровся зі змінами клімату, за права мігрантів та проти масових розстрілів в школах.
Фото: dccomics.com
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