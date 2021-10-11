Love Hard: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер різдвяного ромкома «Love Hard».

«Love Hard»: дивитись трейлер фільму



Фільм розповість історію кохання, яка розпочалася у додатку для знайомств напередодні Різдва. Після всіх невдалих побачень дівчина з Лос-Анджелеса зважилася на рішучий крок – поїхати до хлопця, з яким познайомилася онлайн, на інший кінець країни в Нью-Йорк. Але, виявилося, що її ідеальний метч виглядає зовсім не так, як на фото. Хлопець використовував фотографії свого друга дитинства, щоб сподобатися дівчатам. Оскільки, ідеальний хлопець з фото таки існує, дівчина збирається підкорити його серце за допомогою його друга.

Головні ролі зіграли Ніна Добрев, Даррен Барнет, Джиммі О. Ян. Режисером виступив Ернан Хіменес.

Прем’єра фільму «Love Hard» запланована на 5 листопада 2021 року.

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