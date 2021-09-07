Бестселер: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Foresight представила трейлер комедійного фільму «Бестселер».

«Бестселер»: дивитись трейлер фільму

Фільм розповість про забутого письменника, якого знову намагаються зробити популярним. Голова видавничого дому Люсі Скіннер змушує колись успішного письменника Гарріса Шоу поїхати з нею у тур країною. Вона прагне врятувати свій видавничий дім, який дістався їй у спадок. А тому вона робить ставку на те, що молоді сподобається щось забуте, але круте. «Мистецтво – це не пропаганда, це вираження істини», – сказано у ролику.

Головні ролі у фільмі зіграли Майкл Кейн, Обрі Плаза, Скотт Спідман. Режисеркою виступила Ліна Росслер.

Прем’єра фільму «Бестселер» запланована на 23 вересня 2021 року.

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