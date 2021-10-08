Примирення за 40 млн доларів: Скарлетт Йоганссон і Disney більше не в сварці

Подібна історія в світі кіно сталась вперше, її точно запам’ятають

Компанія Disney виплатила Скарлетт Йоханссон 40 млн доларів на тлі конфлікту між ними. Компенсацію акторка отримала за те, що фільм «Чорна вдова» вийшов на стрімінгу одночасно з початком прокату, а це могло суттєво зменшити гонорар Йоганссон через малі збори в кінотеатрах.

Як пишуть західні видання, конфлікт між актрисою і студією залагоджено, але суд при цьому все ще має відбутися.

– Я неймовірно пишаюся роботою, яку ми виконали разом протягом багатьох років, я дуже ціную свої творчі стосунки з командою. З нетерпінням чекаю продовження нашої співпраці в найближчі роки, – сказала акторка.

Скарлетт наголосила, що дуже рада, що конфлікту більше немає. Звичайно, хто б не був радий завершенню сварки з 40 млн дол в кишені? 🙂 Всі деталі про конфлікт Скарлетт Йоганссон і Disney можеш прочитати тут.

До речі, за прикладом Скарлетт пішла й інша голлівудська актриса – Емма Стоун, яка зіграла у фільмі «Круелла», який так само, як і «Чорна вдова», одночасно вийшов і в кінотеатрах, і на онлайн-сервісах. Але з нею Disney домовився ще в серпні.

Фото – Getty Images

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