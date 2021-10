Продовження Секс у великому місті 2021: дата виходу фільму

Зірка порадувала фанатів звісткою, що прем’єра відбудеться вже зовсім скоро

Відтоді, як стало відомо про продовження серіалу «Секс у великому місті», шанувальників хвилювало безліч запитань. На деякі творці проекту вже встигли відповісти ще до початку зйомок. Наприклад, Кім Кетролл від зйомко відмовилася, а тому сексуальної Саманти Джонс ми не побачимо. А деталі сюжету досі залишаються загадкою. Наприклад, чи будуть таки містер Біг та Керрі разом. І головним запитанням до цього моменту було «Коли ж вийде серіал?»

І стрімінговий сервіс НВО Max разом з Сарою Джессікою Паркер нарешті назвали дату прем’єри продовження серіалу «Секс у великому місті» під назвою And Just Like That… Барабанний бій… Продовження серіалу «Секс у великому місті» вийде вже у грудні 2021 року. Про це стало відомо зі спеціального відео на YouTube НВО Max. Поки на точну дату ще доведеться зачекати, але зрозуміло, що подарунок на новорічно-різдвяні свята у нам вже є.

