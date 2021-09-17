Алея жахів: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Searchlight Pictures представила трейлер фільму «Алея жахів».

«Алея жахів»: дивитись трейлер фільму

Фільм розповідає про амбітного карнавального фокусника. Він має талант маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами, та одного дня знайомиться з жінкою-психіатром навіть небезпечнішою за нього самого.

Головні ролі зіграли Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Руні Мара, Пол Андерсон, Віллем Дефо, Мері Стінберґен, Тоні Коллетт, Рон Перлман та інші. Режисером виступив Ґільєрмо дель Торо.

Прем’єра фільму «Алея жахів» запланована на 20 січня 2022 року.

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