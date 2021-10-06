Блогерка Таня Пренткович зробила пластику носа – ви здивуєтесь вартості! Всі подробиці

В української блогерки це вже 4 пластична операція в житті

На цей раз дівчина зробила повторну ринопластику – операція зі зміни форми носа та вирівнювання носової перегородки. Вперше Пренткович вирішила виправити ніс три роки тому. Блогерка розповідала, що вже зверталася до хірургів, щоб усунути наслідки травми: в дитинстві дівчина впала і була змушена перенести відразу дві операції на носі з вирівнювання носової перегородки. Проблема може заважати не тільки еститично, але й доставляти проблеми з диханням, що і сталося з Пренткович. Вона показала, як виглядала декілька років назад до всіх операцій.

А так Таня виглядала перед самою операцією. Хіба помітно якийсь негарний ніс? Проте дівчата – такі дівчата, завжди хочуть бути кращими.

Зараз же операція проходила в клініці пластичного хірурга Едгара Камінського, в якого зараз оперуються багато блоргерок та знаменитостей. Пренткович зізналась підписникам, що вартувала вона 12,7 тисяч євро. І це ще зі знижкою! Сам же гонорар хірурга становить 6 тисяч євро.

Не всі фанати блогера позитивно відреагували на рішення змінити свою зовнішність, але Таня заявила, що розуміє, що не можна подобатися всім, і тому обирає свій комфорт.

View this post on Instagram Публикация от Таня Пренткович???? (@tanyaprentkovych)

Фото – @tanyaprentkovych

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