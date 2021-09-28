Måneskin дасть концерт в Києві! Коли буде, які обмеження і вартість квитка

Тримайся, Україно, до Києва їде улюбленець дівчат та неймовірно харизматичний Даміано Давід разом зі своїм гуртом Måneskin

Концерт у столиці відбудеться 7 березня 2022 року. Про нього стало відомо з Instagram переможців Євробачення 2021. В Київ вони приїдуть в рамках світового туру. Розриватимуть столицю у київській StereoPlaza, яка розрахована на 6 тисяч людей. Як думаєш, чи вистачить місця на всіх фанатів?

Хтось, може, і здивувався від радості, але погодьтеся, такий крок Måneskin не став неочікуваним, адже поки популярні – треба заробляти гроші та вдовольняти фанатів – все правильно роблять.

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Яка ж вартість квитка – ще невідомо, адже продажі відкриються тільки 30 вересня о 12:00. Ох, щось підказує, що від ажіотажу фанатів та енергетики Даміано, сайт просто «ляже», як це буває в таких випадках.

Цікаво також, що на афішах концерту вже попереджають про вікові обмеження – 18+, що з одного боку є дивним, адже багато дівчат-підлітків фанатіють від соліста. Проте з іншої сторони – все ясно, Даміано – епатажний співак, на сцені може і роздягтися, і покричати, і безліч іншого.

Чи пустять маленьких прихільників – питання, яке зацікавило не тільки нас, тому на сторінці сервісу з продажу квитків вже є відповідь. Тим, кому менше 18 вхід дозволений у супроводі дорослого.

І не обійшлось без маленького скандалу. Адже на афіші гурт написав місто Київ, як Kiev, а не в Kyiv. Цікаво, чи вони вподальшому виправлять помилку, адже за таке їх можуть трохи захейтити. А поки що чекаєм початку продажу квитків та горячого концерту від Måneskin! Сподіваємось, що пандемія не зруйнує всі плани.

Фото – Getty Images

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