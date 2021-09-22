Контент 18+: Соліст гурту Maneskin повністю оголився на камеру (ФОТО)
Музикант порадував своїх фанаток відвертими знімками
Жалієшся на холодну осінь? Ми знаємо, як підняти градус! Просто подивися на ці гарячі фото Даміано Давіда. Соліст гурту Maneskin, який переміг на «Євробаченні-2021», поділився сексапільним контентом на своїй сторінці в Instagram.
Гарячий італієць з хриплим голосом Даміано Давід любить епатувати публіку на сцені, в соцмережах та у житті. Він зовсім не соромиться свого тіла та сексуальності, а тому сміливо публікує все гарячіші фото, на яких оголює свій татуйований торс. Але в останній публікації в Instagram Даміано пішов далі, повністю оголившись. Музикант показав своє підтягнуте тіло з татуюваннями у повній красі, прикрившись лише баскетбольним м’ячем.
Слова тут зайві… Просто погортаєте «карусельку» та погрійтеся в променях сексуальності Даміано Давіда!
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