Анджеліну Джолі знову помітили з новим хлопцем: невже в них справді роман? (фото)

Американську акторку в черговий раз побачили з репером The Weeknd

Фото в ЗМІ та чутки в американській пресі про можливий роман акторки Анджеліни Джолі та репера The Weeknd (справжнє ім’я Абель Тесфайє) почали розходитись ще влітку 2021 року. Тоді їх помітили на таємному побаченні.

Тепер же пару помітили в ресторані у Лос-Анджелесі. Американські видання пишуть, що вони провели дві з половиною години в закритому залі ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці.

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Цікаво й те, що в ресторан Джолі та Тесфайє приїхали окремо, але вийшли з ресторану разом, тут їх і встигли сфотографувати місцеві папараці. Далі – вони разом сіли у позашляховик репера та поїхали в особняк репера в Бель-Ейр.

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То невже у них справді роман? Зараз Анджеліні 46 років, Абелю – 31. На цифрах різниця, може, й відчутна, але виглядає Джолі досі неперевершено. тому не дивно, якщо молодий, амбітний співак звернув на неї увагу.

Фото – Getty Images

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