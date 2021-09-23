Помер актор Віллі Гарсон: він грав Стенфорда Блетча в серіалі «Секс і місто»

Про смерть актора повідомив його син Натен, якого Гарсон усиновив 2009 року

Віллі Гарсону було всього 57 років. Його найвідоміші роллі – друг Керрі Бредшоу – Стенфорд Блетч в серіалі «Секс і місто» і Моззі в «Білому комірці».

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Своєю роллю Стенфорда Віллі Гарсон справді полонив серця шанувальників культового серіалу HBO «Секс і місто». Він також знімався в наступних фільмах «Секс і місто» і «Секс і місто 2». До того ж, нещодавно він повторив роль Блетча в перезапуску серіалу «And Just Like That…», зйомки якого ще відбуваються у Нью Йорку.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Віллі Гарсон був у житті, як і на екрані, відданим другом і яскравим світлом для всіх у своєму всесвіті. Він створив одного з найулюбленіших персонажів HBO і був членом нашої сім’ї майже двадцять п’ять років. Ми глибоко засмучені смертю Віллі Гарсона й висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким, – йдеться в заяві HBO і HBO Max.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HBO (@hbo)

Не стримала своїх емоцій і акторка Сінтія Ніксон, яка зіграла Міранду в «Секс і місто»:

– Ми всі любили його і обожнювали працювати з ним. Він був нескінченно смішним – як на екрані, так і в реальному житті.

Про причини його смерті точно нічого невідомо. Проте американські видання пишуть, що декілька років назад Гарсону діагностували рак. На хворобу натякнув і виконавчий продюсер «Секс і місто» та «І просто так» Майкл Патрік Кінг. За його словами, актор сумлінно працював на майданчку навіть, коли вже знав, що хворий.

У серіалі «Секс і місто» Віллі Гарсон грав друга-гомосексуаліста Керрі Бредшоу (Сари Джессіки Паркер). Проте в житті він був гетеросексуальним. Болем його життя було те, що ні в одному зі шлюбів в нього так і не було дітей. Тож у 2009 році він усиновив хлопця Натена, якому тоді було 7 років. Він і повідомив про смерть батька в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nathen Garson (@nathen_garson)

Фото – Getty Images

Читай також:

Щасливі Керрі та Містер Біг у тизері продовження «Секс у великому місті»