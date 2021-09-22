Деніел Крейг виступив проти жінки-Бонда

Селебриті хоче, щоб Бонда продовжував грати чоловік

Британський актор Деніел Крейг висловився проти того, щоб надалі Джеймса Бонда грали жінки. Таку заяву виконавець ролі агента 007 зробив у бесіді з Radio Times.

Актор вважає, що образ Джеймса Бонда повинен втілювати чоловік. Мовляв, немає ніяких причин змінювати звичну історію.

«Просто повинні бути кращі ролі для жінок. Чому жінка повинна грати Джеймса Бонда, коли повинна існувати роль не гірше Бонда, але тільки для актрис», – заявив Деніел Крейг.

З такою думкою погоджується і продюсерка франшизи Барбара Брокколі. В одному зі своїх інтерв’ю вона говорила: «Ми повинні знімати фільми про жінок і жіночих історіях, але ми повинні створювати жіночих персонажів, а не просто перетворювати персонажа чоловічої статі в жінку».

Нагадаємо, що у 25-му фільмі франшизи під назвою «Не час помирати» буде представлена ​​перша жінка-агент 007. Її зіграла акторка Лаша Лінч. Вона стане агенткою 007 після того, як Джеймс Бонд покине службу. Прем’єра фільму «Не час помирати» запланована на 30 вересня 2021 року.

Фото: Getty Images

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