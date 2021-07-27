Не час помирати: дата виходу фільму

Відтоді, як розпочалася пандемія коронавірусу, люди найбільше чекають на її завершення та вихід нової частини бондіани – фільму «Не час помирати». Через локдауни та закриття кінотеатрів прем’єру грандіозної кіноновинки весь час переносили. І ось нещодавно нарешті стало відомо точну дату виходу нового фільму про Джеймса Бонда.

«Не час помирати»: дивитися трейлер онлайн

Офіційний YouTube-канал агента 007 опублікував новий тизер фільму «Не час помирати» з оновленою датою виходу стрічки в прокат. У тизері під назвою Bond is Back показано, як Бонд зустрічається зі своєю давньою любов’ю Мадлен Суонн, з новим і дуже небезпечним ворогом у виконанні Рамі Малека, знайомиться з новим агентом 007, а також ефектно стрибає з моста без страховки. Офіційно нова частина бондіани під назвою «Не час помирати» вийде вже 30 вересня 2021 року.

У новій частині бондіани актор Деніел Крейг востаннє зіграє агента 007. Далі його замінить Лаша Лінч. Також у фільмі зіграють Леа Сейду, Бен Вішоу, Наомі Харріс, Джеффрі Райт і Рейф Файнс, Ана де Армас і Рамі Малек.

Прем’єра фільму «Не час помирати» запланована вже на 30 вересня 2021 року.

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