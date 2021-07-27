Пригодницький фільм «Круїз у джунглях» — одна з найбільш довгоочікуваних літніх прем’єр 2021 року. У головних ролях — неповторні Двейн Джонсон і Емілі Блант. Дивитися онлайн трейлер фільму «Круїз у джунглях» можна в будь-який час на сайті Нового каналу. Картина вже вийшла в українському прокаті!

«Круїз у джунглях»: дивитися офіційний трейлер

Дата старту: 23.07.2020

Країна: США

Студії: Walt Disney Pictures

Жанр: Пригодницький фільм

Режисер: Жауме Колєт-Серра

Актори: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Едгар Рамірес, Пол Джаматті

Композитор: Джеймс Ньютон Говард

Сюжет фильма «Круиз по джунглям»

Натхненний тематикою знаменитих парків «Діснейленд», «Круїз у джунглях» від Disney – це наповнена пригодами експедиція джунглями Амазонки за участю Двейна Джонсона, харизматичного капітана річкового човна, та Емілі Блант – відважної дослідниці дикої природи. Також у фільмі знімаються Едгар Рамірес, Джек Вайтхолл, Джессі Племонс та Пол Джаматті.

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