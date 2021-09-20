Ти 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Тихий сімейний жах у трейлері 3 сезону серіалу «Ти»
Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер 3 сезону серіалу «Ти».
«Ти» 3 сезон: дивитись трейлер серіалу
Третій сезон серіалу розповість історію сімейного життя парочки маніяків-вбивць Джо Голдберга та Лав Куїнн. Розкривши одне одному свої темні сторони та дізнавшись про вагітність, Джо та Лав вирішують переїхати у передмістя та почати нормальне сімейне життя. Але якби ці двоє не намагалися, всі пішло не за планом через сусідку Наталі, в яку закохався Джо. Навіть народження сина не вберегло їх від нових вбивств та таємниць.
До головних ролей повернулися актори Пенн Беджлі та Вікторія Педретті. А сусідку Наталі зіграла Мікаелла МакМанус.
Прем’єра 3 сезону серіалу «Ти» запланована на 15 жовтня 2021 року.
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