Ти 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер 3 сезону серіалу «Ти».

«Ти» 3 сезон: дивитись трейлер серіалу

Третій сезон серіалу розповість історію сімейного життя парочки маніяків-вбивць Джо Голдберга та Лав Куїнн. Розкривши одне одному свої темні сторони та дізнавшись про вагітність, Джо та Лав вирішують переїхати у передмістя та почати нормальне сімейне життя. Але якби ці двоє не намагалися, всі пішло не за планом через сусідку Наталі, в яку закохався Джо. Навіть народження сина не вберегло їх від нових вбивств та таємниць.

До головних ролей повернулися актори Пенн Беджлі та Вікторія Педретті. А сусідку Наталі зіграла Мікаелла МакМанус.

Прем’єра 3 сезону серіалу «Ти» запланована на 15 жовтня 2021 року.

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